Пермь, 9 августа, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Три человека погибли в дорожной аварии на трассе Троица — Новые Ляды в Пермском крае, сообщили 9 августа в госавтоинспекции региона.

Михаил Почуев/ТАСС

Под Пермью в два часа ночи столкнулись легковой и грузовой автомобили. Двигаясь со стороны посёлка Троица, на встречную полосу выехал ВАЗ-211 340, водитель которого не справился с управлением. На втором километре трассы произошло столкновение с грузовиком Volvo.

«В результате автоаварии водитель и двое пассажиров ВАЗ получили смертельные травмы», — сообщили в ведомстве. Легковой автомобиль оказался смятым.

По факту ДТП начата проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа три человека погибли и один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на 32-м километре автодороги Анна — Бобров в Воронежской области.

Водитель легковой машины выехал на встречную полосу: произошло столкновение с КамАЗом. Погибли водитель легковушки и два его пассажира. Водитель грузовика попал в больницу.