Киев, 10 августа, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Западные инструкторы не имеют необходимого опыта для тренировки украинских военных, пишет обозреватель Изобель Кошив в статье для сайта Open Democracy.

Стрингер/РИА Новости

По его словам, на это жалуются сами представители ВСУ. Они утверждают, что западные инструкторы не понимают особенностей российских войск, а также характера конфликта Украины и России.

Военнослужащие ВСУ считают, что проблема кроется в разнице между натовскими стандартами и внутренней подготовкой войск. В статье говорится, что натовские специалисты могут ознакомить украинских военных только с базовым курсом.

При этом основной подготовкой занимаются сами Вооружённые силы Украины. Один из собеседников обозревателя, сержант ВСУ с позывным Голландец, заявил, что западные инструкторы обычно владеют знаниями о том, как зачищать дома и выявлять боевиков среди мирного населения.

Однако для украинской армии важно нарабатывать опыт боев на равнинах, поскольку сражения происходят именно на такой местности.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля военный эксперт, офицер танковых войск ВС РФ в запасе Александр Михайловский заявил, что причиной больших потерь ВСУ является низкий уровень квалификации немецких инструкторов, которые готовят украинских курсантов. Так он оценил видеорепортаж с позиций украинских танкистов в Германии, в котором показывается их обучение управлению германскими танками Leopard 1A5.

18 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действиями киевской армии «на земле» могут руководить инструкторы и наводчики реактивных систем залпового огня (РСЗО) из стран Североатлантического альянса.