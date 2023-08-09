Таллин, 9 августа, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Ита Эвер, сыгравшая частного детектива мисс Марпл в советском художественном фильме «Тайна «Чёрных дроздов», скончалась в возрасте 92 лет, сообщила 9 августа газета Postimees.

Кадр из к/ф Тайна «Черных дроздов», реж. Вадим Дербенёв, 1983, СССР Актриса Ита Эвер

Издание отметило, что Ита Эвер прошла большой творческий путь, её игра в театре и кино снискала любовь публики. Автор материала назвал Иту Эвер любимой актрисой нескольких поколений.

Советская и эстонская актриса театра и кино Ита Эвер родилась в Эстонии в 1931 году. В 1973-м она стала Народной артисткой Эстонской ССР, в 2007-м — лауреатом Национальной премии Эстонии в области культуры.

На театральных подмостках Ита Эвер дебютировала ещё школьницей, а в 1953 году окончила Эстонскую студию ГИТИС и поступила в Эстонский драматический театр.

В театре Ита Эвер сыграла около 120 ролей. В кино сыграла более чем в 20 советских фильмах. Советскому зрителю Ита Эвер запомнилась по роли мисс Марпл — частного детектива из романов Агаты Кристи.

Роль мисс Марпл Ита Эвер сыграла в картине «Тайна «Чёрных дроздов» (1983) режиссёра Вадима Дербенёва — экранизации романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи». Актрисе в фильме 51 год.

Позже, в 1989 году, Ита Эвер снялась в другом фильме, снятом по роману Агаты Кристи — «Загадка Эндхауза», где частный детектив Эрклюль Пуаро разоблачает мошенничество героини Эвер — Эмили Крофт.