Москва, 9 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Исполнение обязательств Российской Федерации по государственной гарантии России, предоставленной в иностранной валюте, осуществляется в валюте РФ при наличии волеизъявления бенефициара на исполнение госгарантии в валюте РФ», — говорится в тексте документа.

Глава государства установил временный порядок исполнения госгарантий России, предоставленных в иностранной валюте. Указ предусматривает возможность исполнения госгарантии России, выданной в иностранной валюте, в рублях без согласия получателя средств.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования, 9 августа.