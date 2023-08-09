Киев, 9 августа, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Доходы Украины от экспорта зерна сократились вдвое после прекращения действия черноморской зерновой инициативы 17 июля. Об этом свидетельствуют данные украинской таможни и минсельхоза.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

Согласно данным министерства сельского хозяйства Украины, по итогам прошлого месяца Украина экспортировала 2,3 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, что на 38% меньше июньского показателя.

Кроме того, на фоне прекращения действия зерновой сделки объёмы поставок по железной дороге, грузовыми автомобилями и паромами возросли на 6%.

В результате доходы Украины от экспорта агропродукции сократились почти в два раза — до 380,4 миллиона долларов в июле с 712 миллионов долларов в июне. Этот показатель также упал по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некоторые решения украинской стороны по возобновлению зерновой сделки. По его словам, в ближайшее время будут подготовлены к выполнению решения ставки главкома ВСУ Валерия Залужного по продлению зернового коридора.