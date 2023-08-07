Киев, 7 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некоторые решения Киева «о продолжении зернового коридора». Он написал об этом 7 августа в Telegram-канале.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

По словам политика, он провёл селекторное совещание, в ходе которого главком ВСУ Валерий Залужный зачитал доклад о напряженных оборонительных и наступательных операциях в зоне боевых действий, минобороны Украины сообщило о поступлении техники и боеприпасов, а минстратпром рассказал о собственном производстве.

«Ликвидируем бюрократические барьеры. Также готовим к выполнению некоторые решения ставки Верховного главнокомандующего по продлению зернового коридора», — написал он.

При этом украинский президент не уточнил подробности таких решений.

Как сообщало ИА Регнум, зерновая сделка с участием России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море начала действовать с 22 июля 2022 года. Россия трижды продлевала срок действия сделки, при этом данные Москве обещания об обеспечении беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции на мировые рынки не выполняли. О приостановке участия России в сделке в Кремле сообщили 17 июля.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в случае, если Москва вернётся к зерновой сделке. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовы верить уверениям США о содействии российскому экспорту, если Россия вернётся в зерновую сделку.

После этого газета Hürriyet написала, что одной из основных тем возможных очных переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет возможность возобновления зерновой сделки. До этого турецкий лидер предложил направлять российское зерно в бедные страны Африки после переработки пшеницы в муку в Турции.