Элиста, 9 августа, 2023, 05:35 — ИА Регнум. На текущей неделе на территории двух регионов Российской Федерации ожидается формирование пыльных бурь, что осложнит обстановку на дорогах, сообщил Всероссийский научно-исследовательских институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Alexxx1979 Калмыкия

«В Республике Калмыкия и Астраханской области прогнозируются благоприятные условия для формирования пыльных бурь, что также может осложнить обстановку на дорогах», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Кроме того, учёные института предупредили о возможности возникновения единичных очагов природных пожаров на территории Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы предупредили о возможных сильных осадках утром 9 августа. По прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.