Берлин, 9 августа, 2023, 01:24 — ИА Регнум. 50 старых танков Leopard 1, большая часть из которых предназначена для передачи Украине, приобрёл у Бельгии немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Об этом 8 августа сообщает издание Handelsblatt.

CMSGT Don Sutherland, USAF Немецкий танк Leopard 1. 1983 год

«Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems», — уточняет издание.

Источники в оборонно-промышленном комплексе Германии пояснили изданию, что из 50 танков Украине запланировано передать 30. При этом изначально немецкий концерн намеревался приобрести танки у Швейцарии, но власти этой страны отказались от сделки, ссылаясь на свой нейтральный статус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший производитель вооружений в Германии, заявил 10 июля об открытии через 12 недель танкового завода на Украине. Предполагалось, что вооружения будут производиться совместно с украинской госкомпанией «Укроборонпром».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для ВС России.