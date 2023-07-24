Киев, 24 июля, 2023, 20:56 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» 24 июля объявил о прекращении поставок природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года, у ООО «ГК «Нафтогаз Украины» будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей необходимыми объёмами природного газа во всей зоне балансировки», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» последние три года поставлял газ лишившимся его потребителям. Компания обеспечивала более 9 млн. домохозяйств и около 8 тыс. потребителей. Согласно украинскому законодательству, предприятие выступает гарантом для оставшихся без топлива потребителей на протяжении 60 дней, пока не будет найден новый поставщик.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Нафтогаз Украины» и ещё пять компаний этой группы обратились в суд в США, намереваясь взыскать с России $5 млрд за потерянные крымские активы. В украинской компании посчитали, что вправе инициировать процесс принудительного исполнения решения арбитражного трибунала в Гааге на территории стран, где у России есть активы. Арбитраж в Гааге в апреле 2023 года обязал Россию выплатить $5 млрд в пользу «Нафтогаза», потерявшего активы после воссоединения Крыма с РФ. Москва не признаёт правомерность решений по искам Украины, связанных с Крымом, и не будет их исполнять.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании. Позднее об этом заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердивший возможное введение санкций против украинской компании.