* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мариуполь, ДНР, 6 июня, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Автомобиль с мирными жителями, в котором также находились трое детей попал под обстрел украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) весной 2022 года в Мариуполе. Об этом рассказал пленный боевик группировки, сообщило 6 июня РИА Новости.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

По его словам, азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружили синюю машину ВАЗ-2109, двигающуюся со стороны предполагаемого противника. После этого якобы были совершены предупредительные выстрелы вверх, но реакции не последовало. По команде старшего два боевика открыли огонь по машине, каждый сделал около 10 выстрелов. На фарах автомобиля при этом были опознавательные знаки в виде белых ленточек.

По словам пленного азовца, в машине находилось двое мужчин. Одному на вид около 50 лет, возраст второго примерно 30 лет. Кроме того, в автомобиле были две женщины 50 и 30 лет, а также трое детей. Самый младший из них — где-то в возрасте шести лет, другому ребёнку было примерно восемь лет и девочка лет 10–11. Водитель машины умер, второй пассажир на переднем сиденье находился без движения, маленького мальчика ранило в левое плечо, признался боевик.

О дальнейшей судьбе выживших ему ничего не известно, но азовец якобы слышал, что раненым помогли местные жители, которые отправили их в городскую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года снайпер украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь, а затем изнасиловал убитую женщину. В этом признался пленный сослуживец боевика. По его словам, на вид азовцу было около 25 лет, родом из Киевской области, службу проходил около трёх лет.