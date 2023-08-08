Москва, 8 августа, 2023, 08:04 — ИА Регнум. С начала 2023 года товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой вырос более чем на 36% и достиг 134 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют обновлённые данные главного таможенного управления Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Отмечается, что за весь 2022 года товарооборот между двумя странами составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

За отчётный период Китай ввёз в Россию товаров суммарно на 62,545 миллиарда долларов, что на 73,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Поставки из России в КНР увеличились более чем на 15% и составили 71,559 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин согласовали цель по увеличению товарооборота между странами. Была поставлена задача довести его до 200 миллиардов долларов к 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа газета The Washington Post сообщила о сокращении американского импорта из Китайской Народной Республики на 24%. Отмечается, что отчётный период учитывает первые пять месяцев этого года. Кроме того, в 2023 году крупнейшим торговым партнёром США стала Мексика.