Товарооборот России и КНР с начала 2023 года вырос более чем на треть
Москва, 8 августа, 2023, 08:04 — ИА Регнум. С начала 2023 года товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой вырос более чем на 36% и достиг 134 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют обновлённые данные главного таможенного управления Китая.
Отмечается, что за весь 2022 года товарооборот между двумя странами составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
За отчётный период Китай ввёз в Россию товаров суммарно на 62,545 миллиарда долларов, что на 73,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Поставки из России в КНР увеличились более чем на 15% и составили 71,559 миллиарда долларов.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин согласовали цель по увеличению товарооборота между странами. Была поставлена задача довести его до 200 миллиардов долларов к 2024 году.
Как передавало ИА Регнум, 6 августа газета The Washington Post сообщила о сокращении американского импорта из Китайской Народной Республики на 24%. Отмечается, что отчётный период учитывает первые пять месяцев этого года. Кроме того, в 2023 году крупнейшим торговым партнёром США стала Мексика.