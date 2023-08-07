Москва, 7 августа, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев, сообщили 7 августа на сайте Роскосмоса.

КБХА/Роскосмос Директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев

«На 48-м году скоропостижно ушёл из жизни директор Конструкторского бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую Научно-производственным объединением «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») кандидат технических наук Сергей Ковалев», — говорится в сообщении.

Сергей Ковалев с 1997 года после окончания Воронежского государственного университета прошел путь от экономиста по планированию до директора на Воронежском механическом заводе. В 2019 году он возглавил объединенное на базе КБХА и ВМЗ научно-производственное предприятие.

Под его руководством предприятие выполнило значительный объем работ по перспективным научно-исследовательским и опытно-конструкторским темам создания новых ракетных двигателей. В том числе начали огневую отработку нового кислородно-керосинового двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5».

За годы работы в отрасли Ковалёва наградили за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», благодарностью президента России и медалью Минобороны «За трудовую доблесть».