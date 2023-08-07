Москва, 7 августа, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Большой разброс мнений наблюдался на круглом столе лесной отрасли, прошедшем в ИА Регнум. Устроителями мероприятия стали участники постоянного круглого стола лесной отрасли, протокол о создании которого был подписан несколько месяцев назад. Среди них — председатель комитета Государственной думы РФ по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Дмитрий Кобылкин, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов, советник генерального директора АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов, вице-президент по связям с государственными органами группы «Илим» Владимир Славуцкий, председатель правления Союза лесопромышленников Архангельской области Андрей Зубов, вице-президент по лесной политике группы «Сегежа» Николай Иванов и другие. Председателем на общественных началах избран Александр Спиридонов, секретарем — краевед и публицист Владимир Станулевич.

Пресс-центр «Известий» Круглый стол лесной отрасли ИА Регнум

«Считаю основной проблемой лесной отрасли разрыв между ее постоянной поддержкой со стороны президента России Владимира Путина, и, зачастую, непоследовательным ее исполнением органами власти, — заявил Спиридонов. — Некоторые чиновники не понимают президентской воли по настройке отрасли в национальных интересах».

Оценивая состояние лесной отрасли после полутора лет санкций, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти выразили умеренный оптимизм, а региональные депутаты и лесопромышленники говорили, в основном, о проблемах. Пессимизма в словах ни у кого не было, что подтвердило — западные санкции не смогли парализовать эту отрасль России.

Сдержанный оптимизм — лесная отрасль выходит из кризиса?

С большим оптимизмом выступал председатель экспертного совета Госдумы по лесной промышленности Алексей Канаев. Санкции, по его словам, были «бодрящим холодным душем… рано или поздно западные рынки вернутся… и мы выйдем более сильными из этой ситуации». Такие выводы он подкрепил «данными за апрель, что лесопромышленных комплекс вышел на уровень апреля 2022 года, когда мы работали без санкций. Фактически мы вышли на докризисный уровень». Канаев объяснил резкое падение лесной отрасли с 2% ВВП в 2021 году до 0,6% рекордной выручкой лесопромышленников в 2021 году. Падение в три раза привело их не «на дно», а лишь на уровни 2018–2019 гг.

В оптимистичной тональности выступил и архангельский министр природных ресурсов Игорь Мураев: «За последние десять лет архангельские предприятия полностью модернизированы, порядка 90 миллиардов рублей инвестиций было вложено в модернизацию. Мы имеем самые современные, самые технологичные и конкурентноспособные предприятия. За этот период мощности увеличились по пиломатериалам в 1,7 раза, по фанере в 1,2 раза, по пеллетам — в два раза, по бумаге и картону в 1,3 раза».

О том, что продолжается не только текущая работа, но и вводятся новые мощности, говорил советник генерального дирек4тора Архангельского ЦБК Николай Кротов: «В следующем году мы будем запускать вторую очередь нашего комбината в Калуге, который занимается выпуском санитарно-гигиенических изделий. Оборудование в Российскую Федерацию уже завезено, идет монтаж. Мы удвоим производство изделий». Радовал и председатель правления Союза лесопромышленников Архангельской области, куда входят малые и средние предприятия, Андрей Зубов: «Сейчас пусконаладочные работы производятся на нашем новом пеллетном заводе. Хотелось бы пригласить уважаемых гостей на его открытие. Это знаковое событие, мы не теряем надежду, работаем и будем работать!».

Пресс-центр «Известий» Круглый стол лесной отрасли ИА Регнум

Кто и когда допустил большую ошибку?

Мураев честно признал и другую сторону происходящего: «90% продукции нашего ЛПК везли на Запад, в недружественные ныне страны. Мы ориентировались в своё время по технике и рынкам на западные страны, и это стало для нас негативным фактором». По его мнению, это была самая большая ошибка создателей лесной отрасли Северо-Запада России с незапамятных времен. Европа тогда воспринималась как незаменимый рынок сбыта, никому ни в царское, советское и постсоветское время не приходило в голову, что она может отказаться от российский пиломатериалов.

Когда, почему и кого из капитанов лесной промышленности поразила слепота — тема отдельного исследования, отметил Мураев. Российская империя с англичанами воевала редко, и морские пути на их рынок закрывались только при Павле I и в Крымскую войну 1853–1856 гг. При советской власти плановая экономика позволяла во время любых блокад на внешних рынках переориентировать продукцию на гигантские стройки пятилеток, то есть внутренний рынок. Новые владельцы приватизированных советских предприятий оказались заложниками традиций, и должны были максимально диверсифицировать производство. Те, кто сделал это, например Архангельский ЦБК, и в 2022 и в 2023 году работали устойчиво.

Или кризис в лесной отрасли продолжается?

По-другому звучало выступление заместителя Архангельского областного совета депутатов Александра Дятлова и вице-президента группы «Сегежа» Николая Иванова. Дятлов сообщил о падении налоговых платежей лесопромышленников: «Снижается сумма налоговых отчислений предприятий ЛПК. Если в 2021 году они заплатили 16 миллиардов рублей в региональный бюджет, в 2022 году уже 9,7 миллиардов рублей, а за первый квартал 2023 года — полтора миллиарда. Мы идём к шести миллиардам по году».

«Я совершенно не согласен с Алексеем Валериановичем Канаевым в том, что ситуация со спросом на нашу продукцию хорошая, — подчеркнул Николай Иванов. — Основная проблема в экономике предприятий — сохранение производства и коллективов, а не инвестиционное развитие, как раз из-за очень тяжелой ситуации со сбытом продукции».

Неопределенность закончится с переходом на новые рынки сбыта

Ситуация в лесной отрасли зависит от успешности перехода предприятий на новые рынки, хотя, по информации Алексея Канаева, тема европейских рынков еще не закрыта: «Европа находит пути получения российской продукции высокого качества по конкурентоспособным ценам, несмотря на санкции. Европейцы не готовы полностью отказаться от нашей продукции, хотя доля будет падать».

Остальные участники свидетельствовали, что шок от потери европейских рынков прошел, внедрение на рынки Азии плохо ли, хорошо, но идет. «В прошлом году 80% нашей продукции было отправлено на экспорт, только уже в азиатско — тихоокеанский регион, — рассказал Мураев. — Доля этого рынка для нас увеличилась на 50% и достигла 90% от объемов экспорта».

«У нас прошло шоковое состояние, когда исчезли традиционные рынки сбыта, с которыми мы работали много лет, — отметил Зубов. — Затраты на логистику возросли многократно, эксплуатация техники и оборудования сильно подорожала, а новые потребители диктуют свои условия, и мы вынуждены с ними соглашаться…». Но и он не теряет оптимизма: «Хотел бы поблагодарить Российский экспортный центр, с помощью которого мы наладили отношения с потребителями нашей продукции в Индии, Израиле, Корее, Турции, Объединённых Арабских Эмиратах и Китае. Мы реализуем продукцию через крупные торговые дома потому, что логистика не позволяет небольшими объёмами отгружать продукцию. Отправляем пиломатериалы для строительства домокомплектов, клееный брус, конструкционные составляющие, отделочные строганные пиломатериалы».

Вместе с тем продвижение на новые рынки Николай Иванов откровенно назвал «очень тяжелой ситуацией со сбытом продукции». «Это связано с ростом логистических затрат, очень тяжёлая ситуация на рынке Китая и некогда основных покупателей российской продукции — в Европе и США, — пояснил он. — На рынках, на которые перестраиваемся, мы встречаемся с давлением, там своё строительство находится в стагнации».

Пресс-центр «Известий» Круглый стол лесной отрасли ИА Регнум

Без господдержки переориентироваться на Азию невозможно

Хотя темой круглого стола были новые направления работы, все заговорили о господдержке, и, в основном, критически. Вне критики остались февральские поручения президента РФ Владимира Путина. Подчеркнуто уважительные ссылки на них звучали в выступлениях начальника управления лесных ресурсов Рослесхоза Алексея Абрамова: «Совсем недавно по поручению президента введены меры поддержки предприятий Северо-Западного федерального округа в части оплаты арендных платежей по факту заготовки» и архангельского министра Игоря Мураева: «С поддержкой в рамках перечня поручения президента в ближайшие два года мы выйдем на объемы которые были до 2022 года».

Как защиту интересов лесной отрасли упоминали поручения президента и обычно скептичные лесопромышленники. «Есть поручение президента по неухудшению условий деятельности предприятий», — напомнил Иванов. Директор группы «Илим» по развитию Илья Вервейко заявил: «Голос промышленников услышан, зафиксирован в указе и поручениях президента по итогам известного всем совещания».

Зато курирующие отрасль ведомства лесопромышленники критиковали за многое. «В развитие поручений президента было принято 987-е постановление правительства, которое предусматривает оплату аренды по факту заготовки древесины арендаторами Северо-Запада, — напомнил Иванов. — Его реализация вызывает большие сомнения, потому что ни один регион не понимает как применять коэффициент по снижению арендной платы… принятое 578-е постановление, как нам объясняют, коснётся только новых договоров аренды, но Гражданский кодекс и заключённые договоры аренды говорят совершенно об ином. Не получив разъяснений Минфина, Минюста, мы запросили разъяснения Минэкономразвития, и они против этого постановления… Принятый в декабре 600-й федеральный закон, который регулирует восстановление сроков заключения договоров аренды в рамках приоритетных инвестиционных проектов, абсолютно непонятен».

«Горячая тема» — аренда лесных участков

Упомянув льготы по аренде, Николай Иванов «открыл шлюзы» обсуждения этой проблемы. В февральских поручениях президента для предприятий Северо-Запада, наиболее пострадавших от санкций, были предусмотрены льготы, а том числе по аренде. Но уже через месяц вышло постановление правительства РФ о повышении арендной платы. Недоумение вызвала разнонаправленность поручений и постановления.

Рослесхоз разослал по региональным министерствам письма, что постановление касается только новых договоров аренды. Внимательные читатели постановления отметили, что из его текста такая трактовка не вытекает, и что в конце года могут быть неприятные неожиданности с размерами платежей. Споры, как читать постановление, стали центральным событием круглого стола.

Представителю Рослесхоза был задан вопрос: «Ваш руководитель дал интервью ИА Регнум, где сказал, что повышенные ставки по аренде лесов касаются только новых договоров. Юристы говорят, что это из постановления не вытекает, оно может касаться и старых договоров. Ваш комментарий?». В ответ Алексей Абрамов сообщил: «У нас есть заключение Минюста РФ, что это постановление будет распространяться только на новые договоры аренды, заключенные с момента вступления в силу постановления. Такие разъяснения мы направили в субъекты Российской Федерации».

Через некоторое время Абрамов получил вопрос от Владимира Станулевича: «А нельзя просто уточнить постановлением правительства прямо указав, что новых договоров оно касается, а старых — нет?». Ответ порадовал всех: «В принципе мы можем выйти с такой инициативой и предложить прописать правительству в постановлении сроки применения».

Позиция представителя Рослесхоза вызвала большую поддержку участников круглого стола.

Николай Кротов предложил кураторам лесной отрасли: «Не дискутируйте с нами, отнесите эту норму на два года. Раз вам прибыли нет, смысла большого нет, зачем такое упорство?».

Андрей Зубов обратил внимание на несправедливость получения аренды в некоторых случаях: «Для нас сырьё — на вес золота. Хотелось бы, чтобы регионы проводили лесные конкурсы, так как краткосрочные аукционы позволяют получать лес спекулянтам. Власть должна поддерживать предприятия, которые инвестируют в развитие производства, имеют профессиональный коллектив, платят налоги. Поддержка через краткосрочные аукционы в интересах временщиков: сегодня заработал, завтра будь что будет. Зачем их проводят органы власти? Сегодня от аукционов чуть больше денег поступит в бюджет, а завтра гораздо больше власть потратит на решение проблем коллективов, где встало производство. Не хотите поддерживать малый бизнес? Так мы быстрее всех проникли на новые рынки, малый и средний бизнес уже там, пока крупный раскачивается. Да на единицу продукции мы платим больше обязательных платежей. Малый бизнес — посол России на новых рынках. Дайте нам возможность «не посрамить честь флага российского», дайте лес! Хорошо, решили развивать аукционы, тогда участвовать в них должны предприятия с основными фондами, а не перекупщики».

Пресс-центр «Известий» Круглый стол лесной отрасли ИА Регнум

Везти продукцию в Азию с Северо-Запада без субсидий убыточно

Обсуждение продолжилось вопросом о субсидиях по транспортной логистике. Здесь федералы говорили, что всё хорошо. «Субсидия доходила до 100% от фактических затрат, если мы говорим по Северо-Западу и по портам Северо-Запада, — отметил Алексей Канаев. — Словом, то, о чём просили лесопромышленники, в значительной степени услышано». «Были проблемы с подвижным составом, был дефицит вагонов, много было вопросов по компенсации затрат на логистику, но транспортная субсидия увеличена с 300 до 500 миллионов на одно предприятие, включая пиломатериалы и пеллеты. Это как глоток воздуха для нашего ЛПК», — уверен Игорь Мураев.

По мнению ряда участников круглого стола, для крупных предприятий и субсидии в 500 млн погоды не делают. Максимальный размер логистической компенсации на одну компанию в год объявлен в размере 500 миллионов рублей, а годовая потребность покрытия транспортных расходов группой компаний «УЛК» (Архангельская область) составляет не менее 2,8 миллиардов рублей. У группы компаний «Титан» и Архангельского ЦБК расходы на транспорт составляют около пяти миллиардов рублей. То есть 500 миллионов — это 10% от фактических затрат крупных компаний.

Что субсидии не покроют и 50% от фактических затрат, заявил и Андрей Зубов: «Прозвучало, что малый бизнес может получить по логистическим расходам компенсацию до 100% от затрат. Это не так, потому что есть ограничения в 25% от стоимости отгружаемой продукции. В лучшем случае будут выплачены компенсации, которые не превысят 50% от фактических затрат, а на самом деле они ограничены 25%».

Зубов опасается, что субсидия не будет получена частично или полностью: «Предприятия не уверены, что мы получим компенсацию транспортных расходов, а эта поддержка очень важна для нас. Без неё, с учётом низких мировых цен на пиломатериалы и высоких логистических затрат, экспортёры понесут большие финансовые потери, которые отразятся на трудовых коллективах».

Причина недоверия в недостаточном обеспечении объявленных льгот размером бюджетной строки на ее финансирование. Владимир Станулевич отметил, обращаясь к Николаю Иванову: «Вы рассказали о печальном опыте с субсидиями, сейчас в февральском перечне поручений логистические субсидии ещё добавлены. Не возникнет ситуация, что они не будут полностью обеспечены бюджетной строкой?». «Не более 25%, в лучшем случае 30% субсидий, от заявленных по факту понесённых расходов, обеспечены Российским экспортным центром и Минпромторгом РФ, — отметил Иванов. — Это не злая воля двух реально полезных для бизнеса организаций, а бюджетные ограничения». Таким образом субсидии заявлены для всех, а пользоваться ими может только каждый третий.

Восстановить доверие могут авансовые платежи по субсидиям, предложил Николай Кротов: «Мы обсуждали это с Министерством промышленности и торговли, и со стороны заместителя министра были определенные обещания того, что транспортная субсидия перейдет в формат авансового платежа. И тогда ситуация, о которой говорили представители малого бизнеса, что мы все экспортируем на низкомаржинальные рынки, и, если субсидии не выплатят, работа будет в минус, при авансировании этих платежей кардинально изменится».

Деревянное домостроение как возврат к истокам

Наконец круглый стол вырулил на позитив — деревянное домостроение. Министр Мураев заявил, что и в деревянном домостроении Архангельская область опередила другие регионы: «Мы максимально участвуем в деревянном домостроении, совместно с группой «Сегежа» осуществляем проект по переселению граждан из аварийного жилья в деревянные дома промышленного производства, изучаем вопрос строительства из дерева социальных и почтовых объектов. Наши предприниматели создают дополнительные производства. «УЛК» занимается развитием деревянного домостроения, комплекты домов будут промышленного производства».

О том же рассказал представитель «Сегежи» Иванов: «Мы более ориентируемся на внутренний рынок по фанере и деревянному домостроению. Ранее были только экспортные рынки, а сегодня — это российский рынок, в этом исторический шанс, чтобы передовые технологии внедрить в строительство при реализации государственных программ. В Архангельской области надеемся получить средства из федерального бюджета на строительство трёх домов по технологии SLT. Мы прошли ценовой технический аудит по трем домам общей площадью 10 тысяч квадратных метров. С Архангельской областью есть понимание по участку для строительства, инфраструктуре, конкурсным процедурам, которые должны пройти… строительство позволит тиражировать опыт в другие регионы России. Это одно из направлений, которое увеличит внутреннее потребление пиломатериалов, фанеры, листовых материалов, мебели. Это драйвер, который может частично решить проблему сокращения сбыта на традиционных рынках».

Но и тут оказалось не без проблем. «Пока Архангельская область не может объявить конкурс на проектирование и строительство домов, так как ждёт поддержку от Министерства строительства РФ, чтобы в бюджете Архангельской области, в соответствии с поручением президента, появились федеральные средства, — посетовал Иванов. — Они не такие большие, менее 900 миллионов рублей на три дома».

Порадовавшись за деревянное домостроение, участники снова «нырнули» в нерешаемые многие годы проблемы. С 2019 года у предприятий лесной отрасли возникли проблемы со строительством лесных дорог. Прошло пять лет, а законопроект, их регулирующий, всё еще не внесен в Государственную думу РФ. Говорят, что он созревает, и осенью, если ничего не случится, будет внесен в Госдуму и Совет Федерации. Но на вопрос «Когда?» представитель Рослесхоза дал уклончивый ответ.

«По топливным гранулам нами подана заявка в Минстрой России на первый транш по переводу 20 котельных на пеллеты, что будет большим подспорьем для производителей этого вида продукции», — порадовал собравшихся Игорь Мураев.

Николай Иванов не поддержал настрой Мураева: «В перечень поручений президента вошла энергетика. Здесь таких шагов, как в домостроении, мы пока не видим, хотя с учётом влияния санкций на рынок низкокачественной лиственной древесины это было бы серьёзным подспорьем».

«На пеллетных линиях у нас развивается производство биогумуса для сельского хозяйства с химдобавками, — рассказал Мураев. — Уже выпущена пробная партия, сейчас идёт продажа в индивидуальные хозяйства». «В прошлом году мы отказались от ремонта техники за пределами региона, — добавил он, — на базе «УЛК» создана своя ремонтная мастерская. «Трактородеталь» создала харвестерную головку, она проходит испытания, продолжаются работы над форвардером. «Регионлес» занимается производством техники и комплектующими, которые раньше поставлялись из-за рубежа».

Александр Спиридонов прокомментировал итоги мероприятия: «Круглый стол выявил ряд проблем, над которыми надо работать курирующим отрасль федеральным ведомствам. Надо устранить разнонаправленность действий чиновников с решениями президента по льготам лесопромышленным предприятиям Северо-Запада. В первую очередь это касается повышения арендных платежей за лесные участки. Поддерживаю предложение о моратории на два года на введение в действие 578-го постановления правительства РФ о повышении аренды. Эффект по сбору дополнительных доходов от него невелик, но в случае сокращения работников или приостановки предприятий будет подорвана социальная стабильность в лесных регионах, сорван выход на новые рынки. Нужна полная обеспеченность объявленных льгот по логистике бюджетной строкой на 2023 и последующие годы. Обеспеченность субсидий на 30% это неуверенность лесопромышленников в будущем».

«О скором внесении законопроекта о лесных дорогах можно только сказать — годы неопределенности заканчиваются, — подчеркнул Иванов. — Хорошо, если документ будет прост и понятен всем предприятиям. Если будет туманным, будем его править в Госдуме, советуясь с лесопромышленным сообществом и регионами, проводя такие вот круглые столы. Позитив — февральские поручения президента выдержаны в духе понимания проблем и стимулирования предприятий. Чиновникам надо понять волю президента, и в этом русле принимать решения. Радует быстрота разработки нормативной базы по деревянному многоэтажному домостроению, надеюсь, что первые такие дома построят в нашем регионе быстро и качественно».