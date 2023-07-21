Москва, 21 июля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. По итогам круглого стола лесной отрасли «Новые направления деятельности и виды продукции предприятий лесной отрасли в условиях санкций», прошедшего на площадке ИА Регнум в МИЦ «Известия», начальник управления лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов заявил, что ведомство готово рассмотреть возможность внесения изменения в постановление правительства РФ о повышении платы за аренду лесных участков, чтобы уточнить, что данная мера будет относиться только к новым договорам. Неоднозначное трактование документа может привести лесопромышленников к неприятным неожиданностям в конце года, и уточнить постановление просят все представители лесоперерабатывающего комплекса.

Круглый стол лесной отрасли ИА Регнум в пресс-центре «Известий»

«Если такая поправка будет внесена, для наших компаний это станет гарантией того, что они не столкнутся с проблемами по заключенным договорам. По предварительной оценке, рост ставок может составить до двух раз. Благодарю за то, что позиция представителей лесной отрасли была услышана, со своей стороны направлю в Министерство природных ресурсов и экологии соответствующее обращение», — заявил зампред комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Напомним, правительство РФ 10 апреля этого года внесло изменения в методику расчета ставок аренды, которые должны вступить в силу с 1 января 2024 года.