Астрахань, 6 августа, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Жара до 42 градусов ожидается 8–9 августа в Астраханской области, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Днём 8–9 августа на территории Астраханской области ожидается сильная жара 40-42 градуса», — говорится в сообщении.

Спасатели советуют жителям носить светлую воздухопроницаемую одежду, а также передвигаться не спеша и не употреблять алкогольные напитки.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозам Северо-Кавказского гидрометцентра, на юге России 6 августа ожидается жара до 43 градусов. Спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на открытом солнце, использовать головные уборы, носить светлую воздухопроницаемую одежду и чаще пить прохладную воду.