Москва, 6 августа, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Футбольный клуб ЦСКА ведёт переговоры о приёме бывшего полузащитника сборной Англии Джесси Лингарда, но такие переговоры идут и по другим игрокам. Об этом директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо сообщил 6 августа изданию «Спорт-Экспресс».

EPA/Sascha Steinbach/POOL Джесси Лингард

Комментируя появившиеся сообщения о возможном переходе экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда, он отметил, что тот или иной футболист всегда может попасть в клуб при условии, что он присутствует на рынке, трансферное окно открыто, а клуб ищет усиления.

«Футболист Лингард на рынке, это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы. И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается», — сказал Брейдо.

Он добавил, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима ко многим другим футболистам, и это нормальная ситуация. Нет такого, чтобы внимание ЦСКА сосредоточилось только на Викторе Давиле или Джесси Лингарде.

Как сообщало ИА Регнум, 30-летний Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер». Летом он завершил контракт с «Ноттингем Форест». В сезоне-2022/23 на счету футболиста 20 матчей во всех турнирах, два гола и две результативные передачи.