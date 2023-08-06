Москва, 6 августа, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Причастных к убийству в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина продолжают устанавливать сотрудники Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Установлено, что к преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований — убившие Стенина были в форме с изображением флага Украины, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к убийству», — говорится в Telegram-канале СКР.

Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб в Донбассе 6 августа 2014 года.

Как сообщало ИА Регнум, машина, в которой ехал журналист Андрей Стенин, была обстреляна боевиками ВСУ из ракетных систем залпового огня. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики квалифицировала смерть фотокорреспондента Андрея Стенина как умышленное убийство.

Журналист находился в командировке на Украине с мая 2014 года. Он выполнял редакционные задания в Киеве, Донецке, Луганске, Шахтерске, Мариуполе, Славянске и других городах.

В мае 2022 года представитель России, советник постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский в ходе выступления на организованном Ирландией неформальном заседании Совета Безопасности международной организации, посвящённом теме обеспечения защиты сотрудников СМИ напомнил, что западные страны предпочитают не упоминать о случаях убийств российских журналистов на Украине и о том, что в расследовании этих случаев нет никакого прогресса.