Лондон, 6 августа, 2023, 03:32 — ИА Регнум. После участия в соревнованиях в море у берегов северо-западной Британии во время чемпионата мира по триатлону не менее 57 спортсменов резко почувствовали себя плохо. Есть предположение, что им стало нехорошо из-за грязных сточных вод. О ЧП написала газета Guardian.

ИА REGNUM Триатлон

Отмечается, что диарея, тошнота и рвота были по меньшей мере у 57 человек после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону в Сандерленде.

Всего состязались 2 тыс. спортсменов.

За три дня до чемпионата специалисты брали пробы воды — были обнаружены колонии кишечной палочки в 39 раз превышающие показатели июля. Результаты стали известны уже после окончания соревнований.

Агентство по безопасности здравоохранения Британии заверило, что будет тестировать анализы заболевших спортсменов, чтобы установить причину болезни и любые распространенные патогены.

Как сообщало ИА Регнум, признаком некачественной воды эксперты назвали красно-бурые натёки. Они свидетельствует о том, что в воде содержится переизбыток железа и марганца. Такая вода, когда она течёт из крана, может быть прозрачной, но при соприкосновении с поверхностями трехвалентное железо и марганец образуют осадок — желто-красные или бурые полосы. Употреблять такую воду вредно для здоровья. В первую очередь она плохо влияет на кровь.