Лондон, 4 августа, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Власти Украины недовольны сомнениями на Западе в успехе ВСУ, передаёт 4 августа телеканал NBC.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«В Киеве хотят предостеречь от нереалистичных, по их мнению, ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать», — сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

По словам экс-посла США на Украине Уильяма Тейлора, существует риск того, что слишком мрачные выводы о будущем ВСУ могут стать «самосбывающимся пророчеством».

«Если возникнет мнение, что украинцы не могут победить, мы не станем давать им то, что нужно для победы», — заключил Тейлор.

Как сообщало ИА Регнум, попытки ВСУ провести контрнаступление не приносят никакого результата, отмечал ранее Владимир Путин и руководители Министерства обороны.

Украина несёт огромные потери как личного состава, так и техники, заявлял глава государства. Только в июле 2022 года ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, сообщал министр обороны России Сергей Шойгу. Всего за два месяца Украина потеряла уже более 43 тыс. военных.