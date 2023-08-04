Москва, 4 августа, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Школьница из Нижнего Тагила, заявлявшая, что подверглась насилию со стороны старшего брата Сергея, призналась, что выдумала историю об изнасиловании. В настоящее время Сергею грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как стало известно ИА Регнум, девочка Юля обратилась в полицию в декабре 2021 года и сообщила, что с 2014 года её якобы насилует старший брат. Правоохранители начали проверку и через несколько дней задержали 35-летнего Сергея. Суд отправил мужчину в СИЗО.

Однако вскоре школьница призналась, что её заявления — ложь. Таким необычным образом девочка решила защитить супругу двоюродного брата, так как тот поднял на неё руку.

Как позднее призналась Юля, она даже не могла подумать, что её обвинения в адрес брата приведут к таким последствиям.

«Мама с девочкой пришли к следователю и рассказали, что школьница оговорила своего старшего брата и хочет чтобы Сергей вышел на свободу, так как он ни в чём не виноват. Следователь сказал, что если они заберут заявление, то маму лишат родительских прав, а девочку обвинят в даче ложных показаний. И Сергей остался в СИЗО. Зачем так сказал следователь? Я не знаю», — заявила ИА Регнум адвокат Сергея Алена Яшечкина.

Сергей пробыл в СИЗО 8 месяцев. На каждом судебном заседании его сестра говорила, что её брат не виновен и просила отпустить. В ноябре мужчину все-таки выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. С девочкой все время следствия работают психологи, в том числе школьные.

Психологам девочка постоянно говорит, что она очень переживает и чувствует себя виноватой в ситуации. Она просит отпустить брата и на всех заседаниях продолжает защищать Сергея.

После судебного заседания в начале августа Сергей находится под подпиской о невыезде. У следствия по-прежнему нет никаких доказательств того, что он насиловал свою младшую сестру. Сама девочка опровергает своё заявление, написанное в декабре 2021 года. Юле предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

У Сергея и его жены Юлии четверо детей. Они все ждут окончательного решения суда, ведь по этой статье главе семейства грозит до 20 лет колони.