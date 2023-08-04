Киев, 4 августа, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины завела уголовное дело против президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, предъявив ему обвинение «в посягательстве на территориальную целостность страны», сообщили 4 августа в офисе украинского генпрокурора.

Алексей Филиппов/РИА Новости Президент ПФК ЦСКА (Москва) Евгений Гинер

«Ему инкриминировано пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в Telegram-канале ведомстве.

В 2022 году, утверждают в прокуратуре, Гинер как владелец управляющей компании АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Л. Н. Кошкина» якобы осуществлял поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в Министерство обороны и ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее служба безопасности Украины заочно предъявила новое обвинение российскому журналисту Антону Красовскому, его подозревают в публичных призывах к геноциду.

По другому уголовному делу, возбужденному по материалам службы, Красовского в январе 2023 года уже «приговорили» к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.