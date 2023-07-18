Киев, 18 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины заочно предъявила новое обвинение российскому журналисту Антону Красовскому, его подозревают в публичных призывах к геноциду, сообщается на страницах СБУ в соцсетях 18 июля.

Алексей Майшев/РИА Новости Антон Красовский

«Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора вещания российского телеканала Russia Today Антона Красовского, который призвал к геноциду украинцев», — сказано в сообщении спецслужбы.

В СБУ напомнили, что по другому уголовному делу, возбужденному по материалам службы, Красовского в январе 2023 года уже «приговорили» к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в июле 2023 года в ФСБ сообщили о предотвращении попытки спецслужб Украины совершить покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Неонацистов из группировки «Параграф-88» задержали в Москве и Рязанской области. Они осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли оружие, в том числе автомат Калашникова, ножи и кастеты. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.