Москва, 4 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В Кремле не питают никаких надежд в связи с назначением нового после Великобритании в России. Об этом сообщил 4 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, [надежд] никаких нет», — ответил Песков на вопрос о том, надеются ли в Москве на конструктивность отношений с Лондоном.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа власти Великобритании объявили, что Найджел Кейси станет новым послом в России, сменив на этом посту Дебору Броннерт. Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года.

В феврале посол России в Великобритании Андрей Келин констатировал, что взаимодействие между Москвой и Лондоном практически отсутствует, отношениях двух стран «близки к нулю». По его словам, британская сторона разрушила почти всю архитектуру отношений между двумя странами, а Москва не будет проявлять инициативу по восстановлению отношений, пока Лондон сам «не осознает необходимость таких шагов».