Отец с двумя сыновьями погибли, катаясь на гидроцикле в Красноярском крае
Красноярск, 2 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Красноярском крае во время катания на гидроцикле на реке Таловке погибли отец и его двое маленьких сыновей, сообщили 2 августа в региональном главном управлении СКР.
Отмечается, что инцидент произошёл в окрестностях посёлка Большая Ирба в Курагинском районе.
«При опрокидывании гидроцикла утонули три человека — мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов. По данному факту начата проверка.
Как сообщало ИА Регнум, 31 июля женщина и девочка-подросток утонули в пожарном пруду в Талдомском районе Московской области. Мать и 14-летняя дочь гуляли возле пруда в садовом товариществе «Ягодное», расположенном у деревни Бельское.
Ранее в Иркутской области в реке Уде утонули шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик, отправившиеся к воде без разрешения взрослых.