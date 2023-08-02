Красноярск, 2 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Красноярском крае во время катания на гидроцикле на реке Таловке погибли отец и его двое маленьких сыновей, сообщили 2 августа в региональном главном управлении СКР.

Артем Геодакян/ТАСС

Отмечается, что инцидент произошёл в окрестностях посёлка Большая Ирба в Курагинском районе.

«При опрокидывании гидроцикла утонули три человека — мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов. По данному факту начата проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля женщина и девочка-подросток утонули в пожарном пруду в Талдомском районе Московской области. Мать и 14-летняя дочь гуляли возле пруда в садовом товариществе «Ягодное», расположенном у деревни Бельское.

Ранее в Иркутской области в реке Уде утонули шестилетняя девочка и восьмилетний мальчик, отправившиеся к воде без разрешения взрослых.