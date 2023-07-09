Иркутск, 9 июля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Тело полуторагодовалой девочки, которая потерялась месяц назад во время отдыха с родителями на берегу водоёма, нашли в реке Ушаковке в Иркутске, сообщила 9 июля пресс-служба следственного управления СК России по региону в своём Telegram-канале.

СК России по Иркутской области

«Сегодня днем в реке Ушаковка у моста в районе торгового центра было обнаружено тело полуторагодовалой девочки», — сказано в релизе.

По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с малолетними детьми отдыхали на берегу реки. Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла.

Следственным отделом по Куйбышевскому району СУ СК России по Иркутской области было возбуждено уголовное дело. Следователи СК не исключали, что ребёнок мог утонуть.

«В настоящее время следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС работают на месте происшествия. После осмотра тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Иркутске восьмилетняя девочка пропала по дороге из школы домой. Её искали во дворах и подъездах, но оказалось, что больше семи часов девочка провела в лифте в своём же доме. Ребёнок не смог покинуть кабину лифта из-за отключения электричества. Сотовой связи не было, призывы о помощи никто не слышал. Школьницу вызволил из лифта работник аварийной службы.