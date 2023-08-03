Красногорск, 3 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В Московской области обрушилась кровля у горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов, сообщили 3 августа в МЧС РФ.

ГУ МЧС России по Московской области

По данным ведомства, к тушению пожара привлечён поезд.

Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет. Борьбу с огнем ведут 86 человек и 24 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в Воскресенске на Московской улице произошёл пожар в цехе по производству кислородных аккумуляторов. Было эвакуировано семь человек.