Москва, 3 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров 17-летний Евгений Хвалько умер после укуса клеща, сообщила 3 августа Федерация хоккея с мячом России.

ХК «Кузбасс» Кемерово Хоккеист Евгений Хвалько

«После нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», — говорится в сообщении.

Хвалько был игроком молодежного состава кемеровского «Кузбасса», в составе которого он стал чемпионом России среди юниоров.

Информация о дате и месте похорон спортсмена будет опубликована позже.