Москва, 3 августа, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных государств. Об этом сообщила 3 августа пресс-служба правительства.

Павел Львов/РИА Новости

Королевство Норвегия отнесено к странам, чьи власти совершают «недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».

В указе президента России о мерах в отношении недружественных государств, датированном 23 апреля 2021 года, говорится, что для таких государств возможен полный запрет приёма на работу в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории РФ.

Перечень недружественных стран предусматривает количество физлиц на территории России, с которыми дипмиссии этих стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры.

«Согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплён лимит в 27 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2021 года Россия ввела ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии. Чешской дипмиссии запрещено нанимать на работу более 19 российских граждан, для США введён полный запрет. В июле 2022 года в список включили дипмиссии Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Перечень недружественных государств, утверждённый правительством, не является окончательным и может расширяться в условиях, когда против российских представительств за рубежом продолжаются враждебные действия.