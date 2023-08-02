Уфа, 2 августа, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённый гранатой мужчина, угрожавший устроить взрыв на трассе под Уфой, сдался правоохранителям после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом сообщил 2 августа источник РЕН ТВ.

Максим Блинов/РИА Новости Глава Башкирии Радий Хабиров

Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина, сбежавший по пути на судебно-психиатрическую экспертизу, потребовал встречи с главой региона. Хабиров приехал на место происшествия.

«После разговора с главой Башкирии подозреваемый сдался», — сказал источник.

Он добавил, что мужчина отдал гранату сотрудникам полиции, не выдвигал никаких требований и не оказывал сопротивления.

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Как сообщало ИА Регнум, мужчина, угрожавший гранатой, — фигурант уголовного дела. Он требовал закрыть дело против него. Из-за инцидента под Уфой перекрыли участок Нагаевского шоссе.