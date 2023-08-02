Благовещенск, 2 августа, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В Амурской области во время отдыха в детском лагере «Строитель» умерла девятилетняя девочка, идёт проверка, сообщили 2 августа в региональном главном управлении СКР.

Владимир Баранов/ТАСС

Отмечается, что во время пребывания в лагере ребёнок начал вести себя странно. Девочка резко реагировала на попытку дотронуться до неё, периодически подпрыгивала и вздрагивала.

Ребёнка доставили в областную больницу, где 1 августа она скончалась. По предварительным данным, смерть девочки не носит криминального характера.

В настоящее время следователи проводят проверку, назначены все необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в одной из больниц Ставрополя медики не оказали четырёхлетней девочке надлежащую помощь, в результате чего ребёнок скончался в лечебном учреждении, куда его госпитализировали с заболеванием. После этого ставропольские следователи начали доследственную проверку.