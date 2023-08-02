Уфа, 2 августа, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Нагаевское шоссе в Уфе перекрыли из-за мужчины, угрожающего взорвать гранату. Об этом сообщил 2 августа телеканал UTV.

Виталий Аньков/РИА Новости

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Его везли на судебно-психиатрическую экспертизу, но по пути он сбежал.

«Вытащив гранату, он требует закрыть уголовное дело против него», — говорится в сообщении.

Участок шоссе перекрыт от развязки М5 на улице Пугачёва.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в деревне Бортниково в Подмосковье гранату взорвал 23-летний мужчина. Он показывал боеприпас своим знакомым во время застолья и забавлялся, вынимая и вставляя чеку. В результате взрыва сам мужчина погиб, ещё четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с взрывными устройствами и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.