Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2023, 10:35 — ИА Регнум. В Камчатском крае следователи проводят проверку информации о причинении побоев и издевательствах в отношении несовершеннолетнего ребёнка на территории детского оздоровительного лагеря «Металлист». Об этом 2 августа сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её информации, по факту инцидента в детском лагере «Металлист» сотрудники следственного отдела по городу Елизово организовали процессуальную проверку. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в пресс-службе.

Проверку по данному факту также проводит Елизовская городская прокуратура, которая, в том числе, оценит соблюдение руководством учреждения требований законодательства об организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, инструктора по физической подготовке в детском лагере «Металлист» на Камчатке уволили после инцидента со связыванием подростка. Предварительно установлено, что накануне вечером шестеро подростков веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. Одного из них, 15-летнего мальчика, 27-летний тренер связал верёвкой. Представителю прокуратуры мужчина пояснил, что сделал это ради шутки. Тренера уволили в связи с нарушением трудовой дисциплины.