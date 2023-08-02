Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Инструктора по физической подготовке в детском лагере «Металлист» на Камчатке уволили после инцидента со связыванием подростка. Об этом сообщила 2 августа пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram-канале.

Александр Пирагис/РИА Новости

Предварительно установлено, что накануне вечером шестеро подростков веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. Одного из них, 15-летнего мальчика, 27-летний тренер связал верёвкой.

Представителю прокуратуры мужчина пояснил, что сделал это ради шутки. Тренера уволили в связи с нарушением трудовой дисциплины.

Надзорное ведомство продолжает проверку, поводом для которой стала появившаяся в соцсетях видеозапись. На кадрах присутствуют связанный подросток и другие мальчики. Они хватают связанного за волосы и опрокидывают на кровать.

По словам автора публикации, на видео сняли её ребёнка. Запись ей прислал его друг. В проверке инцидента участвует министерство образования края.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Новосибирской области две девочки-подростка самовольно ушли из летнего лагеря ночью. Их искали больше суток. В пресс-службе регионального МВД позднее сообщили, что девочек вернули домой, противоправных действий в отношении них совершено не было.