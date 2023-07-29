Москва, 29 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Подведены итоги грантового конкурса Движения Первых. Конкурсная комиссия утвердила 759 победителей из 81 региона России.

Алексей Майшев/РИА Новости

Общая сумма финансирования проектов достигла двух млрд. рублей, гранты направят на организацию и проведение проектных активностей по воспитанию, развитию и самореализации, организацию досуга детей и молодёжи. Глава правления Движения Первых Григорий Гуров отметил, что конкурс позволит вовлечь в различные активности более одного млн. детей и подростков.

«Конкурс станет новым этапом развития детских и молодёжных сообществ в каждом направлении нашей деятельности и важным фактором поддержки региональных инициатив», — сказал он.

Наибольшее количество успешных заявок подали участники из Приволжского и Центрального федеральных округов. В первой семёрке субъектов с наибольшим количеством присуждённых грантов также оказались Алтайский край, Башкортостан, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Удмуртия и Челябинская область. Наибольший коэффициент победителей оказался у Карелии, Хакасии, Ивановской, Калужской и Тамбовской областей, а также Крыма и Севастополя.

Всего до конца года проведут 167 всероссийских и межрегиональных проектных активностей, 270 муниципальных и 322 региональных и окружных мероприятий. Проекты будут реализованы по всем 12 направлениям работы движения. Наибольшее количество грантов получили направления: «Образование и знания», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Труд, профессия и своё дело», всего на конкурс подали 2360 проектов. Больше всего заявок подали общественные организации и объединения (599), в том числе детские и молодёжные (113). Активное участие приняли школы и лицеи (395 заявок), техникумы и колледжи (85) и вузы (145). Детские сады подали 53 заявки, индивидуальные предприниматели — 143.

До конца года заявки, рекомендованные к присуждению гранта, проверят на эффективность совместно с детьми, родителями, педагогами и общественниками. Оценку проектных активностей осуществят с учётом потребностей подрастающего поколения, в реализации проектов участников помогут региональные отделения Движения Первых. Результаты грантового конкурса опубликованы на сайте движения.