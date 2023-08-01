Киев, 1 августа, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал в пользу государства имущество члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Вороны. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её информации, Высший антикоррупционный суд Украины взыскал в доход государства активы, которые принадлежат Дмитрию Вороне, а также активы, по которым Ворона может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими.

Уточняется, что в этом случае суд руководствовался законом о санкциях, в результате были конфискованы несколько квартир и земельных участков, а также автотранспортные средства, якобы принадлежащие российскому сенатору.

Отмечается, что суд отказался конфисковать имущество, которое принадлежит, по информации властей Украины, его супруге. Минюст намерен оспорить данное решение, уточняет пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввёл санкции в отношении дочери главы Чечни Рамзана Кадырова — Табарик Кадыровой. Под ограничения также попали ещё 32 гражданина России и 255 компаний. В новый список от 1 апреля также попал Дмитрий Ворона.

Дмитрий Ворона — уроженец Донецка. С 2010 года занимал пост замминистра в киевском МВД. В 2012 году его назначили заместителем министра юстиции. С 2013 года возглавлял Государственную регистрационную службу.

В 2019 году Ворона получил российское гражданство. С 2020 года руководил Корпорацией развития Республики Крым, позже перешёл на должность советника главы региона.