Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона
Стало известно имя сенатора от Запорожской области
Мелитополь, 20 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Дмитрий Ворона утверждён сенатором от Запорожской области, сообщил 20 декабря врио главы региона Евгений Балицкий.
Согласно указу врио губернатора, полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделён Дмитрий Ворона.
По словам Балицкого, опыт и компетенция Вороны позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента.
Дмитрий Ворона — уроженец Донецка. С 2010 года занимал пост замминистра в киевском МВД. В 2012 году его назначили заместителем министра юстиции. С 2013 года возглавлял Государственную регистрационную службу.
В 2019 году Ворона получил российское гражданство. С 2020 года руководил Корпорацией развития Республики Крым, позже перешёл на должность советника главы региона.
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