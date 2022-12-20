Мелитополь, 20 декабря, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Дмитрий Ворона утверждён сенатором от Запорожской области, сообщил 20 декабря врио главы региона Евгений Балицкий.

Цитата из видео с сайта Крым24. Дмитрий Ворона.

Согласно указу врио губернатора, полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделён Дмитрий Ворона.

По словам Балицкого, опыт и компетенция Вороны позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента.

Дмитрий Ворона — уроженец Донецка. С 2010 года занимал пост замминистра в киевском МВД. В 2012 году его назначили заместителем министра юстиции. С 2013 года возглавлял Государственную регистрационную службу.

В 2019 году Ворона получил российское гражданство. С 2020 года руководил Корпорацией развития Республики Крым, позже перешёл на должность советника главы региона.

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