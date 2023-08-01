Москва, 1 августа, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Народный артист России Юрий Назаров 1 августа был госпитализирован после того, как неудачно упал на станции метро «Полежаевская» в Москве.

Владимир Смирнов/ТАСС Народный артист России Юрий Назаров

«Я бежал вприпрыжку через лестницу, зацепился пяткой. Мне сейчас гематому обследуют. В больницу положили на пять дней, а потом обещают отпустить», — сказал актер ТАСС.

Назаров уточнил, что после падения он добрался до дома, но решил всё же обратиться к медикам из-за гематомы. «Духом молодой, а телом — 86», — добавил он.

Юрий Назаров снимался в таких фильмах, как «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Война на западном направлении», «Казачья быль», «Последняя исповедь». Также он снимался во многих сериалах, среди которых «Всегда говори «всегда», «Платина», «Склифосовский».

Ранее стало известно о госпитализации народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, она находится в отделении реанимации в инфекционной клинической больнице № 1. Подробностей о состоянии здоровья артистки нет.