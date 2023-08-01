Москва, 1 августа, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в отделении реанимации в инфекционной клинической больнице № 1. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Сергей Пятаков/РИА Новости Актриса Ирина Мирошниченко

Отмечается, что подробностей о состоянии здоровья артистки нет.

«Она в реанимации, первая инфекционная больница», — приводит агентство слова собеседника, который добавил, что очень за неё волнуется.

Информация о госпитализации 81-летней Мирошниченко появилась в июле. Согласно данным некоторых СМИ, актриса обратилась к врачам из-за плохого самочувствия на фоне гриппа.

Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ в 1965 году, её приняли в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра в 1987 году она осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (в настоящее время Московский художественный театр им. А. П. Чехова).

Как передавало ИА Регнум, рок-музыканта Гарика Сукачёва (Игоря Сукачёва) госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Сукачёв попросил прощения за то, что не может лично увидеться со своими поклонниками, и отметил, что все люди когда-то болеют.

Певец также прокомментировал сообщения, что страдает алкоголизмом. Артист заявил, что рад был бы немного выпить, но никак не получается из-за нехватки времени или проблем со здоровьем.