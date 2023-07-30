Москва, 30 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Сразу несколько суперлуний смогут наблюдать жители Земли в августе 2023 года. Одно пройдёт в начале августа, другое — в конце, сообщает Sky News.

Aloisio Mauricio/Global Look Press

Сообщается, что первое суперлуние произойдёт 1 августа, второе — 30 числа. Лунная фаза длится 29,5 дня, два подобных явления за месяц являются редкостью.

Во время суперлуния моря и кратеры Луны можно увидеть даже при помощи слабых телескопов и биноклей. Для этого нужна только хорошая погода.

Ранее ИА Регнум рассказывало, как увидеть суперлуние. Как заявила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, для этого нужна тёплая и безоблачная ночь. 13 июля 2022 года она отметила, что жители Москвы смогут насладиться красотами полной Луны, так как облаков будет мало, а ночь обещает быть достаточно комфортной, и наблюдать можно будет не только из окна, но и на свежем воздухе.

Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря суперлунию жители Земли могут увидеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин имеет астрологическое происхождение и не имеет точного астрономического определения.