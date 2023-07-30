Вашингтон, 30 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Американский журналист Джексон Хинкл разместил в Twitter видео, где военнослужащие ВСУ на камеру используют жест приветствия нацистов. Это возмутило многих пользователей соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Похоже, [президент России] Владимир Путин не врал, когда говорил о денацификации Украины. Зря мы ему не поверили. Как такое возможно?» — написал пользователь Ethan Schulze.

«Они просто шутили. Отправьте им еще 100 миллионов долларов за попытку нас рассмешить», — сыронизировал пользователь под ником LLR.

«Возможно, захочется вернуться и немного изучить историю Второй мировой войны», — отметил Frank.

Также пользователи написали: «Истина выходит наружу», «Америка — их сторонник №1», «Отвратительно» и другие критические комментарии.

На момент публикации этим видео поделились почти 8 тыс. пользователей, под ним поставили около 15,5 тыс. лайков.

Доктор политических наук, действительный член Академии политической науки, профессор МГУ, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Черняховский в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине утвердился нацистский режим. Он подчеркнул, что является этническим украинцем, а на Украине идёт противостояние не между украинцами и русскими, а между фашистами и антифашистами.

Черняховский также отметил, что специальная военная операция направлена на обеспечение мира, чем России приходится заниматься не первый раз в истории. Он заявил о необходимости уничтожить нацистскую диктатуру на Украине.