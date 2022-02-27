Москва, 27 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. На Украине утвердился нацистский режим, а хороший нацист — это мёртвый нацист. Так считает доктор политических наук, действительный член Академии политической науки, профессор MГУ, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Черняховский. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM недавнее заявление почетных членов РВИО и его актива по ситуации на Украине, он также пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Преступления нацистов

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»Я поддержал это обращение, потому что оно по сути своей отвечает тому, что я думаю. Но лично для меня оно такое — избыточно умиротворяющее, я бы писал жестче. Я бы говорил прямо о том, что утвердился на Украине нацистский режим, что хороший нацист — это мёртвый нацист и что нацисты должны быть уничтожены в любом случае. О том, что война на Донбассе ведется не между русскими и украинцами, а между фашистами и антифашистами, и о том, что я сожалею, что это происходит только сейчас. Легче и проще было бы (и с меньшими потерями) это сделать еще восемь лет назад.

Но тут в заявлении могут быть разные обстоятельства. Первое — это естественное определение своей позиции. Я неоднократно в тех или иных статьях об этом писал: это не новая война и не начало войны, это действия по прекращению войны и по обеспечению мира. Что, собственно, действительно не первый раз приходится делать России. Точно так же обозначена абсолютно правильная и важная позиция — нет вражды между российским и украинским народами.

Я сам этнический украинец. С моей точки зрения, в основе своей мы все — советские люди. Конечно, исходная причина всех этих событий — не только провокационные действия Запада, но и раздел Советского Союза, о чём, к сожалению, недостаточно говорится. Как недостаточно говорится про то поколение политиков, которое имело отношение и было причастно к процессам так называемый «перестройки» — все эти люди, так называемой демократической платформы России — окружение Горбачёва, Ельцина — всё это преступники. Поэтому получилось такое заявление. Об этом нужно было сказать, учитывая, что часть людей, причисляющая себя к интеллигенции, заняла откровенно власовскую позицию, пытаясь осудить освободительные действия Российской Федерации на территории Украины. Тоже слишком мягко российское общество поступает по отношению к ним, на мой взгляд.

Ну, а целом в заявлении говорится о том, что, по сути дела, речь идет не о подчинении Украины, а о совместном спасении её, что всё это будет восстановлено — я имею в виду инфраструктура. Отстроены города. Я например, верю в нормальное, адекватное будущее Украины, которую никто не собирается и не должен подчинять. Вижу её как независимое государство, в идеале — в едином составе союзного государства с Россией и Белоруссией и с теми республиками Советского Союза в прошлом, которые пожелают такой формы объединения и воссоединения.

В этом заявлении я не вижу ничего чрезвычайного. Дело даже не в необходимости как таковой. Это просто естественная гражданская и просто чисто человеческая позиция: «На Украине — нацистская диктатура, она должна быть уничтожена. Нацист должен быть уничтожен».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Российское военно-историческое общество выступило с заявлением, в котором напомнило, что «Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает» и что «совсем скоро спецоперация по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича, наконец, закончится».

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