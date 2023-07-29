Одесса, Украина, 29 июля, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Памятник Герою СССР Зое Космодемьянской отказались демонтировать власти Белгорода-Днестровского в Одесской области Украины. Об этом 29 июля сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Demian Stringer/Global Look Press

Памятник расположен на территории школы №2, и 25 мая исполнительные власти местного совета запланировали снос монумента. Прошение о сносе памятника направил властям участник организации «Декоммунизация» Вадим Поздняков.

В канале опубликован скрин письма секретаря городского совета Александра Скалозуба, в котором указывается, что у властей нет документов, подтверждающих принадлежность памятника конкретной исторической личности. По этой причине скульптура не попадает под действие украинского закона о декоммунизации. Директор школы №2 провел заседание профсоюзной организации образовательного учреждения, на котором было принято решение отказать в демонтаже памятника.

Отмечается, что в этом же городе до сих пор стоит на месте памятник поэту Александру Пушкину, а также на улицах Белгорода-Днестровского можно до сих пор встретить советскую символику.

Ранее ИА Регнум сообщало, что монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук выразил надежду, что минкультуры Украины утвердит решение совета накануне Дня независимости страны, который отмечается 24 августа.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически дерусификации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. . В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.