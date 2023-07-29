Киев, 29 июля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать», заявил 29 июля гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Pavlo Gonchar/Global Look Press

«У нас состоялось заседание учёного совета нашего музея, и на нём были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать», — рассказал он в интервью «Украинскому радио».

Савчук выразил надежду, что минкультуры Украины утвердит решение совета накануне Дня независимости страны, который отмечается 24 августа. В июле 2022 года на тот момент украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что население отказалось от герба СССР на щите «Родины-матери». По его словам, такое решение поддержали 85% проголосовавших.

Как сообщало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически дерусификации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. Во Львовской области в марте 2023 года снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Так, в Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.