Горно-Алтайск, 29 июля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. В детском лагере «Горный Орленок» на Алтае отравились 69 человек, уточнили 29 июля в региональном минздраве.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В детском лагере, расположенном в Шебалинском районе республики, зафиксированы случаи гастроэнтерического заболевания у 67 детей и двух взрослых», — сообщили в ведомстве.

Отравившимся оказана необходимая медицинская помощь. Медики выявили у пострадавших легкую степень заболевания. Их временно изолировали в инфекционные отделения районной больницы и в Центре по борьбе со СПИДом.

В прокуратуре сообщили 29 мая, что в детском лагере в Республике Алтай произошло массовое отравление отдыхающих. В период с 26 по 29 июля с признаками кишечного заболевания обратились 67 детей в возрасте от семи до 17 лет. Всего в лагере находились 354 ребёнка.

На месте выехали следователи. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Решается вопрос о приостановке работы учреждения.