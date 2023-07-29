Берлин, 29 июля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Немецкий писатель и драматург, один из крупнейших представителей послевоенной литературы Германии Мартин Вальзер скончался в возрасте 96 лет. Об этом 29 июля сообщило издательство Rowohlt.

Elke Wetzig Мартин Вальзер

Подробности смерти писателя не уточняются.

Соболезнования по этому поводу выразили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Мартин Вальзер родился в Вассербурге 24 марта 1927 года. После окончания Второй мировой войны изучал философию, историю и литературу, а в 1951 году защитил диссертацию на тему «Описание формы. Опыт по Францу Кафке» и получил степень доктора философии.

В 1957 году начал карьеру в литературе. Наиболее известны его романы «Браки в Филиппсбурге» (Ehen in Philippsburg, 1957), «Бегущая лошадь» (Ein fliehendes Pferd, 1978) и пьеса «Детская игра» (Ein Kinderspiel, 1970).