Москва, 29 июля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Рок-музыканта Гарика Сукачёва (Игоря Сукачёва) госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Об этом 28 июля сообщили в официальной группе артиста в соцсети «ВКонтакте».

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ

«Дорогие друзья. В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на Хуторе Ёлки (Карелия. — Прим. ред.) пройдёт в неожиданном формате «Народное караоке». Весь наш оркестр и техническая группа на месте, все готовы играть для вас», — говорится в сообщении.

Музыканты надеются, что поклонники творчества Сукачёва придут на концерт и поддержат его, спев на нём самые известные песни артиста.

Организаторы концерта уточнили, что деньги за ранее купленные на мероприятие билеты вернут, вход на концерт будет свободным.

Гарик Сукачёв — советский и российский рок-музыкант, а также поэт и композитор. Он является лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые». Его самые известные песни: «Верю я», «Дорожная», «Ольга», «А я милого узнаю по походке», «Бабушка» и др.