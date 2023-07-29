Берлин, 29 июля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Троих человек застрели и двоих ранил мужчина, ворвавшийся в два многоквартирных дома в Германии. Об этом 28 июля сообщило издание Bild.

Niels Noordhoek Стрельба

Инцидент произошёл около 19:15 по местному времени в коммуне Лангвайд близ Аугсбурга в федеральной земле Бавария. По данным полиции, злоумышленник ворвался в дом, расположенный на Шубертштрассе и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Жертвами налётчика стали две женщины 49 и 72 лет и мужчина 52 лет.

Затем тот же злоумышленник проник в другой дом, находящийся на Хохфогельштрассе, и ранил женщину 32 лет и мужчину 44 лет. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни вне опасности.

Подозреваемого в стрельбе задержали в Лангвайде, сообщается, что ему 64 года. Как уточнил представитель полиции, при задержании мужчина не оказал сопротивления. Мотив преступления остаётся неизвестным, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Германии один человек погиб в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz в населённом пункте Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг). В результате погиб один человек, пострадал ещё один. Стрелявший задержан.

Также сообщалось, что в немецком городе Брамше при стрельбе возле начальной школы два человека были тяжело ранены.