Москва, 29 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. На Камчатке с 1 по 7 августа пройдёт Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Он объединит 450 молодых людей из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Чтобы влиять на экологическую повестку страны, выбраны лучшие из лучших. Всего на участие в форуме претендовало 5210 человек, конкурс составил 11 человек на место.

Главной площадкой станет территория живописного гостиничного комплекса «Лагуна». Здесь будет организована работа тематических клубов, проведение мастер-классов, панельных дискуссий, спортивных и культурных мероприятий форума.

Темы всех 23 тематических клубов определены, в том числе исходя из ключевых направлений национального проекта «Экология». Среди них «Лес и климат», «Чистый воздух», «Развитие заповедной системы России», «Зеленая дипломатия», «Эковолонтерство и развитие экологических сообществ» и другие.

Вместе с экспертами, молодыми учеными и экоактивистами ребята будут разрабатывать практические решения, направленные на сохранение уникальной природы России.

К примеру, наставником клуба «Экология и космос» станет российский космонавт-испытатель, кандидат педагогических наук, автор научных статей, участник российских и международных конференций Сергей Ревин. В клубе планируется обсудить, каким образом можно использовать космические технологии и полученные благодаря им данные для реализации экологических проектов и инициатив. Молодежи расскажут о применении технологий космомониторинга в деятельности Минтранса, Минсельхоза, Минприроды, МЧС России и Рослесхоза, а также продемонстрируют на конкретных примерах, как космический мониторинг помогает принять наиболее эффективные решения в случае чрезвычайной ситуации.

«От участников мы хотим получить предложения, как еще можно использовать снимки из космоса, ведь система цифрового экологического мониторинга даёт возможность получать полную картину происходящего в самых отдаленных уголках России», — говорит руководитель службы практической программы Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» София Ковалевич.

Депутат Госдумы, журналист, публицист, участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман проведёт среди молодых ученых-экологов баттл «Экозаруба». На нем молодые люди смогут обсудить сложные противоречивые экологические темы, где нет однозначных ответов на многие вопросы, обменяться мнениями и идеями.

«Я очень рад, что на Всероссийском молодежном экологическом форуме прорабатываются вопросы осмысленных методов защиты природы, не приводящих к катастрофическим последствиям ни на природу в целом, ни на важнейшую лично для меня часть природы — человечество», — отметил Анатолий Вассерман.

В рамках форума состоится первый всероссийский слет юных натуралистов Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Также в форуме примут участие молодые экологи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, они будут работать над вопросами международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

Помимо прочего, у молодых экоактивистов появится шанс попробовать свои силы в обустройстве пешеходных маршрутов и строительстве экотроп, они посетят полигон твердых бытовых отходов в поселке Вулканный, смогут провести анализ проб воды, почвы и воздуха, разработать цифровой двойник и провести подсчет углеродного следа.

Самые продвинутые участники смогут получить финансовую поддержку собственных проектов в грантовом конкурсе Росмолодёжи. Максимальный размер гранта составляет один миллион рублей.

В 2022 году победительницей грантового конкурса стала Надежда Димитриади. Сейчас она реализует свой проект в Вилючинске Камчатского края — вместе с активистами создаёт экологическую тропу «Лесная Тарья». «Мы с командой не просто строим тропу, мы создаём условия для экологического просвещения населения. На протяжении всего маршрута запланировано несколько станций, где посетители смогут подробно ознакомиться с представителями местной флоры и фауны, оценить экологическую ситуацию и антропогенное влияние на природу, а также познакомиться с историей Камчатского края», — рассказывает Надежда.

Ведущий библиотекарь отдела по работе с молодёжью Камчатской краевой научной библиотеки имени С. П. Крашенинникова Екатерина Итинсон участвовала в первом Всероссийском молодежном экологическом форуме и собирается участвовать вновь. «Экосистема. Заповедный край» — больше, чем форум, это новые знания, инструменты, возможности, которые можно применять в своей профессиональной деятельности, в моем случае — работая в библиотеке», — говорит Екатерина. К примеру, на лекциях Екатерины посетители библиотеки могут узнать, как перерабатывают различные виды отходов.

По итогам работы форума 2023 года его участники подготовят молодёжный аналитический обзор с подробным анализом экологического состояния России и предложениями по улучшению ситуации.

Участникам также предстоит выработать новые модели и направления международного экологического сотрудничества, разработать годовой план деятельности Всероссийского движения юных натуралистов, а также определить модель работы Всероссийского молодежного экологического центра в Камчатском крае.

Форум завершится выступлением певицы Ёлки. Артистка сама — активный участник различных экологических акций и мероприятий и занимается благотворительной деятельностью по защите бездомных животных.

В сентябре 2022 года по итогам встречи с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» президент Владимир Путин отметил уникальность Камчатки и утвердил перечень поручений. В их число вошла реализация комплекса мероприятий по экологическому просвещению обучающихся общеобразовательных организаций, а сам молодежный экологический форум «Экосистема» стал ежегодным.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Камчатского края, а генеральным партнёром является ГК «Росатом». Официальные партнёры — Банк ВТБ (ПАО), Российское движение детей и молодёжи «Движение первых», Газпромбанк (АО). Экологическим партнёром форума является ППК «Российский экологический оператор», информационным партнером АНО «Национальные приоритеты».

Подробное расписание деловой экспертной программы Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» можно найти на официальном сайте экосистема41. рф.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Экология» призван способствовать улучшению экологической ситуации в России, помогать решать проблемы утилизации и переработки отходов, ликвидации свалок, сохранения лесов и водоёмов, снижения выбросов в атмосферу. Также проект направлен на развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.