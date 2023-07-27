Москва, 28 июля, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Власти российской и венесуэльской столиц расширяют двухстороннее сотрудничество и собираются объявить Москву и Каракас городами-побратимами, сообщила журналистам мэр столицы Венесуэлы Кармен Мелендес.

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Она посетила Москву с рабочим визитом. Мелендес уточнила, что договор о провозглашении городов-побратимов планируется заключить осенью на венесуэльской территории.

«В конце сентября — начале октября в Венесуэлу должна прибыть делегация мэрии российской столицы для заключения договора о провозглашении Москвы и Каракаса городами-побратимами», — сказала мэр в интервью ТАСС.

Она отметила, что с 2013 года в четвертый раз приезжает в столицу России и это её первый визит в страну в качестве главы Каракаса. Мелендес подчеркнула, что при каждом посещении Москвы видит её «все более красивой, организованной и процветающей».

Мэр также заявила, что символом дружбы народов России и Венесуэлы стало открытие памятника латиноамериканскому деятелю Симону Боливару, который установили 19 июля в российской столице. По ее словам, активное участие в появлении монумента приняли мэрии Москвы и Каракаса, а также посольства обеих стран.

Кроме того, глава города напомнила, что закладной камень памятника установил ещё в 2010 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес. Мелендес добавила, что сооружение является точной копией монумента на центральной площади Каракаса.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с официальным визитом Венесуэлу, где встретился с её главой Николасом Мадуро. Руководитель МИД передал венесуэльскому лидеру приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить Россию.

В середине июня министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес Арагуаян рассказал о желании его республики развивать сотрудничество с российской стороной в сфере транспортных перевозок на море, а также о стремлении наладить сообщение Каракаса с портом в Санкт-Петербурге.