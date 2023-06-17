Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы рассчитывают укрепить сотрудничество с Российской Федерацией в сфере морского транспорта, а также наладить сообщение с портом в Санкт-Петербурге. Об этом заявила глава венесуэльского минтранса Рамон Селестино Веласкес Арагуаян.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«В судоходной сфере мы каждый день укрепляем наши отношения, потому что идея заключается в том, чтобы установить… сообщение между портами Санкт-Петербурга и Каракаса», — приводит РИА Новости слова министра.

По словам главы министерства транспорта Венесуэлы, эта мера пошла бы на пользу как пассажирскому, так и грузовому сообщению. «Всё, что позволяет обеспечить торговый обмен между Россией и Венесуэлой, мы будет делать», — добавил Рамон Селестино Веласкес Арагуаян.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Венесуэлы поздравило правительство и российский народ с Днём России. Как отметил венесуэльский министр Иван Хиль в своём микроблоге, Каракас высоко ценит историческое наследие России и подтверждает Москве свою приверженность совместным действиям по укреплению многополярного мироустройства.